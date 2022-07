Transfer is officieel, Casper Nielsen poseert met shirt van Club Brugge

Club Brugge liet zondag al weten dat er een akkoord was met Union over de transfer van Casper Nielsen, maandag zijn de laatste punten en komma's gezet. Blauw-zwart laat weten dat de 28-jarige Deen nu officieel een speler van Club Brugge is.

"Welkom, Casper", klinkt het op Twitter bij een foto van de middenvelder met het shirt van Club Brugge. Nielsen voetbalde de voorbije 3 seizoenen bij Union en hielp de club aan de promotie naar 1B.



Vorig seizoen was hij een van de uitblinkers in het team dat verrassend 2e werd in de Jupiler Pro League. Nielsen was in 39 wedstrijden goed voor 7 goals en 6 assists. Bij blauw-zwart moet hij op het middenveld mee de leemte invullen die ontstaan is door de langdurige blessure van Mats Rits, die nog maanden out is met een knieblessure.