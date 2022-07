Tadej Pogacar: "Niet het einde van de wereld als ik geen geel heb in Parijs"

Op de Col du Granon stortte Tadej Pogacar woensdag in. Heeft hij nu al een verklaring voor die dip? Zijn musette zou aan de voet van die klim teruggevonden zijn: nagenoeg onaangeroerd.

"Ik had misschien te weinig brandstof, maar ik had ook veel aanvallen moeten pareren op de Galibier", was het antwoord van de Sloveen. "Dat kostte me veel energie."

"Het was alsof ik daar 10 keer voluit moest sprinten, terwijl Primoz en Jonas dat eigenlijk elk 5 keer hebben moeten doen. Ik heb mezelf daar genekt en had daar misschien meer moeten eten."

Aanvallen, dat is het sleutelwoord voor Pogacar in de slotweek. "Ik moet elke kans grijpen. Ik moet aanvallen op elke klim. Ik wil in Parijs geen spijt hebben."

Gaat hij dan niet voor één duidelijke poging tot een knock-out? "Ik heb een grote achterstand en de benen bepalen alles. Als ik een kans zie, dan grijp ik die. En er zijn deze week veel kansen."

Op Alpe d'Huez en Mende kleefde Jonas Vingegaard als lijm aan zijn achterwerk.

"Dat motiveert me nog meer. Hij is de man die ik moet kloppen en hij is supersterk. Maar in 3 dagen kan veel gebeuren. Iedereen is mentaal en fysiek vermoeid."