Shari Bossuyt pakt haar 2e gouden plak op het EK baanwielrennen bij de beloften

Met het goud in de omnium bevestigde Shari Bossuyt nog maar eens haar talent. De 21-jarige Belgische was sterker dan Daniek Hengeveld uit Nederland en de Française Jade Labastugue.

Voor Bossuyt was het al haar 2e gouden plak op het EK, dat plaatsvindt in het Portugese Anadia. Onze landgenote veroverde eerder ook al de Europese titel in de eliminatie.



België heeft al heel wat eremetaal verzameld in Portugal. Naast de 2 gouden medailles voor Bossuyt was er ook al goud voor Lani Wittewrongel in de scratch bij de junioren.



Bij de beloften pakten de Belgische mannen zilver in de ploegenachtervolging. Julie Nicolaes veroverde bij de junioren zilver in de 500 meter en brons in de sprint. Ook bij de junioren was er vandaag brons voor Hélène Hesters in de puntenkoers.