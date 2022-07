Paniek in het Zweedse EK-kamp: 2 speelsters en 1 staflid leggen positieve sneltest af

Het was de Zweedse ploegdokter die de positieve sneltesten maandag bekendmaakte aan de Zweedse pers. Het trio vertoont heel milde ziektesymptomen, PCR-testen moet nu voor duidelijkheid zorgen. Voorlopig is het nog niet bekend over welke speelsters het gaat.

Zweden is een van de favorieten voor de eindzege op het EK. De Zweedse vrouwen plaatsten zich zondag als groepswinnaar voor de kwartfinales met een duidelijke 5-0-overwinning tegen Portugal.



In de kwartfinales nemen de Zweedse vrouwen het op tegen de nummer 2 van groep D. Dat wordt België, IJsland of Italië.