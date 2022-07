Lewandowski strijkt neer bij Barcelona: "Wil titels winnen met Barça"

Zie onderstaande video:

"Ik wilde ooit in La Liga spelen bij een grote club: Barcelona is mijn volgende stap"

"Ik ben een kerel die wil winnen, niet alleen wedstrijden, maar ook titels. Ik wilde ooit in La Liga spelen bij een grote club. Barcelona is mijn volgende stap en ik wil deze kans grijpen", vertelt de Poolse spits.

"De laatste dagen waren erg lang, maar uiteindelijk is de deal rond en kan ik me richten op een nieuw hoofdstuk in mijn leven, op een nieuwe uitdaging."

"Het is voor Barça tijd om terug te keren naar de top en zoveel mogelijk titels te winnen"

"Ook voor mijn privéleven is het een nieuw hoofdstuk. Ik weet dat het voor Barça tijd is om terug te keren naar de top en zoveel mogelijk titels te winnen. Ik heb met Xavi gesproken en vanaf het begin zat ik op een lijn met zijn ideeën."



"De keuze voor Barcelona was dus snel gemaakt. Ik wil titels winnen en ik voel dat het mogelijk is met Xavi. Hij is een zeer goede speler geweest en hij is een zeer goede coach. Er zijn spelers met grote kwaliteiten en samen kunnen we heel hoog mikken."





De Duitse kampioen en FC Barcelona bevestigden zaterdag dat de doelpuntenmaker Beieren zal verlaten, ondanks een contract nog tot medio 2023. Volgens mediaberichten zal de club uit München een transfersom van tot 50 miljoen euro ontvangen.