Jurgen Van den Broeck over de eindfase in de Tour: "Verwacht een secondestrijd tussen Pogacar en Vingegaard"

Na enkele moeilijkere jaren zette Jurgen Van den Broeck dan een punt achter zijn carrière in 2017 bij Jumbo-Visma: "Ik heb aan die periode echt geen slechte herinneringen, maar het ging gewoon niet meer. Ik wilde ook niet in het peloton blijven rondhangen. Het was op dat moment goed geweest."

"Mijn mooiste Tour was ongetwijfeld die van 2012. Ik heb toen echt gestreden voor dat podium, maar de 4e plaats was het hoogst haalbare. Ik kreeg het gat op Vincenzo Nibali niet meer gedicht."

"Ik word eigenlijk meer over die prestaties aangesproken nu ik gestopt ben. Dat doet ook ergens wel deugd. Ik zie nu hele goede renners die niet slagen in wat ik gepresteerd heb. Dan ben je toch wel trots op jezelf dat het ooit toch gelukt is."

Een podium in 2010 – na het schrappen van Alberto Contador en Denis Mensjov - en een 4e plaats in de Tour van 2012. Jurgen Van den Broeck behoorde aan het begin van het vorige decennium tot de betere klassementsmannen in de Tour.

"Een secondestrijd tussen Pogacar en Vingegaard"

Van den Broeck is er uiteraard al een tijdje niet meer bij, maar hij volgt de koers nog steeds. Ook van deze Ronde van Frankrijk heeft hij al genoten: "De ritzege van Lampaert was zo enorm mooi. Daarnaast was er ook die etappe waarin Pogacar door het ijs zakte. Ook die zal bijblijven."

Mogelijk beslist de Col du Granon wel over deze Tour: "Hij is nog steeds zo jong en maakte misschien een foutje met grote gevolgen door te weinig te eten of te drinken. Het zal zeker niet aan zijn conditie gelegen hebben want die is heel goed."

Van den Broeck verwacht nog heel veel strijd in de Pyreneeën: "Jumbo-Visma kende de laatste dagen ook heel wat klappen dus ik verwacht een strijd van man tegen man. In de Pyreneeën kan nog zo ontzettend veel gebeuren. Het asfalt is er doorgaans slechter dan in de Alpen, het is er bijzonder zwaar."

"De kans is groot dat Jumbo-Visma uiteindelijk met het geel voor Vingegaard en het groen voor Van Aert naar huis mag, maar die voorsprong van 2 minuten zal niet blijven staan."

"Ik verwacht dat Pogacar tijd terug zal pakken in de Pyreneeën en dan krijgen we een secondestrijd in de tijdrit."