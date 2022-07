José Mourinho vereeuwigt Europese successen met tattoo: "Ben de enige die dit kan zetten"

The Special One doet het opnieuw. José Mourinho laat zich van zijn beste kant zien op Instagram. De Portugese succescoach pronkt met een tattoo van de 3 Europese bekers die hij won in zijn carrière: de Champions League, Europa League én nu ook de Conference League. "De vreugde van de Romeinse fans was mijn inspiratie", laat de eigenzinnige trainer weten.