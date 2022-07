Coach: "Vermogen dat Ewoud Vromant produceert met één been, is meer dan valide renner produceert met één afzonderlijk been"

Remko Meeusen, ligatrainer wielrennen bij G-sport Vlaanderen, is lovend over de prestatie van Ewoud Vromant.

"Het is een heel straffe prestatie", vertelt Meeusen. "We hadden het op voorhand al een beetje ingerekend dat hij rond de 46,5 kilometer zou eindigen, maar om dat nog effectief te doen op een dag waar de temperatuur op de piste iets hoger lag dan normaal. Dat is waanzin, en dat op één been."

"Het vermogen dat hij produceert met één been is meer dan een valide renner kan produceren met één afzonderlijk been. Dat is dus heel straf."

"Als de gemiddelde Vlaming voluit op een hometrainer zou moeten fietsen: die intensiteit heeft Ewoud een uur lang aangehouden", vertelt de ligatrainer. "Ik raad iedereen aan om eens 46,5 kilometer per uur te halen al fietsend op één been", zegt hij met brede glimlach.