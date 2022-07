ASO nuanceert wegdekdouches in de Tour: "10.000 liter? Dat is een fabeltje"

"Wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de renners en de koers en de Tour is een feest. Maar we gebruiken geen 10.000 liter water. Dat getal is een fabeltje."

"We hebben begrip voor de polemiek. Die is terecht", bekende André Bancala gisterenavond bij de Franse media. Hij gaat door het leven als "Monsieur Route" en bekommert zich om de staat van de wegen tijdens de Tour.

Maar ASO zegt dat de inzet van de waterdouches, een gevoelig onderwerp gezien de hitte en de vele bosbranden in Frankrijk, uit zijn context is gerukt.

Tijdens de rit van meer dan 200 kilometer tussen Rodez en Carcassonne werden de renners gisteren zowat geroosterd door de canicule die Frankrijk in een wurggreep houdt.

"Zondag is er 300 à 450 liter gebruikt"

Maar wat moeten we dan wel denken van het arroseren van de wegen? "Onze trucks hebben kort voor de doorkomst van de renners zones geïdentificeerd die risicovol waren. Dat ging dan over stroken van 150 tot 200 meter", was de uitleg van de verantwoordelijken.

"Die stukken van het parcours werden besproeid om het smeltende asfalt even af te koelen. Als we dat niet gedaan zouden hebben, dan zouden we daar valpartijen gekregen hebben."

De coördinatoren schatten dat ze 2.000 liter zullen nuttigen tijdens deze periode en dus niet de complete stock van 10.000 liter.

"Iedereen kan vaststellen dat er in onze tanks nog voldoende water zit voor de komende dagen. En als we die voorraad niet moeten inzetten, dan zullen we dat ook niet doen."

"Gisteren hebben we 300 à 450 liter gebruikt. Dat is een aanvaardbare hoeveelheid. Als we spaarzaam kunnen zijn, dan doen we dat."

"We gebruiken het water dus enkel waar dat noodzakelijk is. We besproeien geenszins 200 kilometer."