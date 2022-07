Anderlecht trekt naar Armenië of Estland, Antwerp moet voorbij Kosovaarse ploeg in Conference League

Geen klinkende naam zoals Rangers FC, maar wel unieke bestemmingen op het pad van Anderlecht en Antwerp op weg naar de groepsfase van de Conference League.

Anderlecht treft op 4 augustus de winnaar van het duel tussen het Armeense Ararat-Armenia FC en de Estse club Paide Linnameeskond. Ararat is de vicekampioen in de nationale competitie, Paide werd 3e in Estland afgelopen seizoen.

Antwerp mag zich donderdag meteen opmaken voor een rechtstreeks duel met FC Drita, een week later volgt de terugwedstrijd. De Kosovaarse vicekampioen is de tegenstander in de 2e voorronde, daarna volgt de winnaar van het duel tussen het Noorse Lillestrøm SK en het Finse Seinajoki.