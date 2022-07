Serge Pauwels: "Voelt Primoz Roglic zich niet zo lekker bij een rol als knecht?"

"Er zal sowieso overleg geweest zijn met de ploegleiding. Het is niet zo dat hij op eigen houtje naar huis is vertrokken. Maar ik vind het toch een beetje bedenkelijk."

"Dat is ook begrijpelijk voor een kopman en voor iemand die favoriet was voor deze Tour."

"In principe had hij vandaag deze rit kunnen uitrijden zoals hij dat de vorige dagen gedaan heeft."

De rol van Primoz Roglic (32) in het klassement was al enkele dagen uitgespeeld, maar de Sloveen trekt dus niet mee naar Parijs.

"Met z'n zevenen kan Jumbo-Visma ook wel de klus klaren"

Welke rol had Primoz Roglic nog kunnen spelen in het plan van Jumbo-Visma? Serge Pauwels: "Ook al was hij wat gezakt in de hiërarchie, hij had zijn plek nog in de ploeg."

"Gisteren moest hij al snel lossen na die aanval van Tadej Pogacar en ik kan me voorstellen dat dat pijnlijk was."

"Een renner moet niet alleen fysiek iets toevoegen, eerst moet je je mentaal goed voelen om op de pedalen te trappen."

Maar welke waarde zou hij nog gehad hebben in de Pyreneeën volgende week?

"Begin deze week was hij nog diegene die Tadej Pogacar in de val lokte op de Galibier. Hij had dus zeker nog zijn plek."

"Anderzijds is Jumbo-Visma collectief zo sterk. Met z'n zevenen kunnen ze ook wel deze klus klaren."