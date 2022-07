Roberto Martinez: "Groei van vrouwenvoetbal hangt niet samen met succes van Red Flames"

Roberto Martinez is niet alleen bondscoach van de Rode Duivels, maar ook de man die als technisch directeur de lijnen uitzet bij de Belgische voetbalbond. In die hoedanigheid tekent Martinez dit weekend present in Engeland, waar de Red Flames zich proberen te plaatsen voor de kwartfinales van het EK. Sporza had met de Spanjaard een uitgebreide babbel over vrouwenvoetbal en equal pay, maar ook over transfer van Toby Alderweireld.

Het is een goed geluimde Roberto Martinez die ons te woord staat in Wigan. Niet verwonderlijk, want de Spanjaard bracht er 10 jaar van zijn carrière door: 6 als speler en 4 als coach.



Nu is hij weer terug op vertrouwd terrein. Niet als coach dit keer, wel in zijn rol als technisch directeur van de voetbalbond. In die functie probeert hij de Red Flames te ondersteunen waar nodig tijdens hun EK-campagne. "Ik heb hier geen rol, maar de Red Flames zijn wel heel belangrijk voor de voetbalbond en daarom vind ik dat ik hier moet zijn. Ik probeer het team te steunen en ervoor te zorgen dat we onze staf alles kunnen geven wat ze nodig hebben. Ik help waar ik kan, maar ik ga zeker geen credits opstrijken", vertelt Martinez aan Sporza.

De bondscoach van de Rode Duivels benadrukt ook dat hij zich niet moeit met het sportieve. "Uiteraard praten we wel met elkaar, zoals we dat ook in Tubeke doen. We werken "open minded" samen en delen onze ideeën, maar ik ga geen raad geven wanneer dat niet nodig is", klinkt het.



"Ives Serneels wil zich constant ontwikkelen. Zijn toewijding aan het vrouwenvoetbal is fantastisch." "Ives staat er ook heel erg voor open om expertise binnen te brengen. Je kunt je als coach omringen door mensen die geen bedreiging vormen of door mensen die je uitdagen. Ives is duidelijk het 2e type.

"Groei van vrouwenvoetbal hangt niet samen met succes van Red Flames"

De Red Flames staan voor de belangrijkste match in hun geschiedenis, maar Roberto Martinez predikt vooral kalmte. "De Flames moeten relaxed zijn en van de wedstrijd genieten. De match tegen IJsland was de moeilijkste, maar het team is aan het groeien", ziet de Spanjaard.



"Frankrijk was dan weer een heel andere wedstrijd, heel interessant. In het slot waren de Red Flames fysiek eigenlijk sterker dan een van de toernooifavorieten, dat is toch altijd een goeie maatstaf."



"Je ziet dat iedereen groeit in zijn rol. De ploeg is klaar voor de match tegen Italië. Op een groot toernooi is het elke dag een beetje aanpassen. Het team is sterk en is vol zelfvertrouwen. Ik voel een goeie prestatie aankomen tegen Italië."

Is de kwalificatie voor de kwartfinales een must om het vrouwenvoetbal in België verder te laten groeien? "Neen", meent Martinez, "maar het zou natuurlijk geweldig zijn als we ons kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Deze groep verdient dat ook." "Het vrouwenvoetbal in België zal zich blijven ontwikkelen, ook als de Red Flames zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales. Die evolutie is in gang gezet en de professionalisering zal zich blijven doorzetten, ook als de Flames uitgeschakeld worden." "De groei van het vrouwenvoetbal in België hangt niet samen met het succes van de Red Flames."

"Ik ben niet echt bezig met equal pay"

In het vrouwenvoetbal is gelijke verloning een heet hangijzer. Ondanks zijn functie als technisch directeur van de KBVB blijft Roberto Martinez op de vlakte wanneer het over "equal pay" gaat.



"Ik ben niet geïnteresseerd in politiek. Dat is een proces. Ik wil uiteraard dat iedereen het respect krijgt dat ze verdienen. Als de industrie groeit en meer geld genereert, is het logisch dat ook de contracten zullen groeien", vindt Martinez. "Op dit moment ben ik niet bezig met "equal pay". Er moet vooral toewijding zijn om het vrouwenvoetbal te ondersteunen. De basis beter ontwikkelen, meer jonge speelsters, dat is op dit moment mijn grootste probleem, meer dan hoe we sneller kunnen groeien op het hoogste niveau."

Martinez is in Wigan voor de Red Flames, maar komt ook nog kort even terug op de transfer van Rode Duivel Toby Alderweireld naar Antwerp. "Ik ben heel blij voor hem, want ik weet dat het al lang zijn droom was om terug te keren naar Antwerpen", vertelt de coach van de Duivels. "Antwerp zet als club grote stappen vooruit en een figuur als Toby Alderweireld is dan geweldig om erbij te hebben. Hij is de perfecte man om de jonge gasten te helpen om te winnen. Toby is een echte winnaar, hij komt niet naar Antwerpen om uit te bollen." "Ik ben heel blij dat hij die uitdaging vol energie aangaat. Ook voor de Rode Duivels is het mooi. En voor Toby is het een geweldige kans: een sportief project in het shirt dat je wilt. Voor hem is dat een van de hoogtepunten in zijn carrière."