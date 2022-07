Moedige Michael Mørkøv rijdt uit, maar botst op de tijdslimiet in Carcassonne

Michael Mørkøv zat vandaag in het schuitje van Caleb Ewan gisteren. De Deen kwam meteen in de problemen toen Wout van Aert en co ten aanval trokken.

Moederziel alleen moest Mørkøv het lange traject tussen Rodez en Carcassonne afhaspelen.

De loods was - zo vertelde zijn ploegleiding aan onze radioreporter - gepakt door de hitte.

Op 80 kilometer van de finish was de achterstand van de Deen al opgelopen tot bijna een halfuur.

Ondanks de opgetrokken tijdslimiet (53'30") was er geen happy end: Mørkøv verdiende een staande ovatie voor zijn doorzettingsvermogen, maar zijn Tour is ten einde.

Aan de finish werd hij opgewacht door Tour-baas Christian Prudhomme.