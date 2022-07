Aast Intermarché-Wanty-Gobert op Michael Matthews? "Natuurlijk staat hij op de radar"

Maar ook Intermarché-Wanty-Gobert wordt al even aan Matthews gelinkt, al gebaarde de Australiër van krommenaas toen wij hem in Binche - de thuishaven van de Belgische ploeg - in de eerste Tour-week met dat gegeven confronteerden.

B&B Hotels, een van de kneusjes in deze Tour, heeft een stevige sponsor kunnen strikken en wil maar wat graag uitpakken met een grote naam.

De dure vogel kon wel rekenen op een voorstel voor een verlenging, maar Matthews had dat volgens de geruchtenmolen afgewimpeld.

Bij de Australische formatie kon de Aussie niet meteen spraakmakende resultaten voorleggen, of toch amper overwinningen.

Michael Matthews wisselde eind 2020 Sunweb in voor BikeExchange, het team waar hij destijds al gekoerst had (onder de Orica-vlag).

Vervanger voor Alexander Kristoff?

Intussen heeft Michael Matthews aangegeven dat hij op de laatste rustdag van deze Tour, morgen dus, duidelijkheid verwacht over zijn toekomst.

"Bling" sluit een verlengd verblijf bij BikeExchange niet uit en het Australische uithangbord verstevigt natuurlijk zijn onderhandelingspositie na zijn nummertje in Mende.

Maar ook Intermarché-Wanty-Gobert ligt nog op de loer, zo ontkende Valerio Piva gisteren niet in Vive le Vélo.

Matthews zou Alexander Kristoff kunnen vervangen. De Noor zou verhuizen naar Uno-X.

Piva: "Of Matthews betaalbaar is? Dat zijn mijn zaken niet. Hij is zeker welkom."

"We spreken uiteraard over de toekomst van onze ploeg en we zoeken vervangers die ons sterker maken."

"Natuurlijk staat hij op onze radar, maar dat zal zo zijn bij heel veel ploegen."