Paralympiër Ewoud Vromant heeft in Zwitserland het werelduurrecord in de MC2-klasse verpulverd. Vromant, die een rechterbovenbeenamputatie heeft, legde op de wielerbaan in Grenchen op één uur tijd 46,521 kilometer af. Daarmee doet de Belg ruim 3 kilometer beter dan de vorige recordhouder.