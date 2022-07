Sporza Tour: "Ik denk dat Pogacar Vingegaard zenuwachtig heeft gemaakt vandaag"

De vlag van Tourbaas Prudhomme wapperde nog maar nauwelijks, of Pogacar lanceerde al een eerste poging om Vingegaard te verrassen. Was het een waarschuwing naar Jumbo-Visma?

"Ik denk het wel", vertelt Serge Pauwels in Sporza Tour. "Het was een impulsieve en instinctieve aanval van Pogacar, maar zijn instinct is wel een van zijn grote talenten."

"Hij kan de koers heel goed inschatten en zag met nog 170 kilometer te gaan dat Jumbo-Visma er collectief was aan het doorzakken."

"Het was een lastige start van deze etappe en door de vele aanvalspogingen werd het peloton op een lint getrokken. Pogacar zag dat Vingegaard niet voorin zat, en probeerde het dan maar eens. Is dat dom? Neen. Ik denk vooral dat hij Vingegaard zenuwachtig heeft gemaakt."

"Dankzij - wederom- geweldig werk van Wout van Aert, leidde de poging uiteindelijk tot niets. Het is toch geweldig hoe hij die ploeg kan dirigeren. Hij heeft de waarde van twee renners."