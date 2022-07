Slokop Lorena Wiebes wint nu ook korte rit in lijn in Baloise Ladies Tour

Van bij de start lag het tempo erg hoog in het peloton. Er waren enkele schuchtere aanvalspogingen, maar die werden snel tenietgedaan. Een compacte groep zette koers richting de enige rushsprint en ook daar was Lorena Wiebes de snelste.



Op 39 kilometer gingen de Nederlandse Jeanne Korevaar en de Zweedse Clara Lundmark versnellen. Het duo mocht de voorlaatste ronde aanvatten met een voorgift van 45 seconden op de grote groep, waarin de rensters van DSM, met blauwetruidraagster Wiebes in de gelederen, het tempo bepaalden.



Bij het ingaan van de slotronde en de resterende 14 kilometer was de voorsprong geslonken naar 20 seconden. Met nog 9 kilometer voor de boeg zat de aanval van Lundmark en Korevaar erop.



DSM zette de sprinttrein op de sporen. Onder anderen Liane Lippert en Pfeiffer Georgi loodsten Wiebes naar haar haar 3e ritzege, opnieuw met veel overwicht. De Nederlandse heeft in de stand nu 20 seconden voorsprong op haar landgenote Ellen van Dijk.



Zaterdagnamiddag staat er nog een tijdrit van 15,6 kilometer op de agenda in Knokke-Heist. De Baloise Ladies Tour wordt zondag afgesloten met een kasseirit in Deinze.