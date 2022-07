Michael Matthews drijft EF stilaan tot wanhoop: "Salade ruilen voor frietjes?"

Vandaag was het eindelijk prijs voor Michael Matthews, want in de eerste week van de Tour was de Australiër er ook al dichtbij.

In de 6e etappe van Binche naar Longwy moest Matthews na een lastige finish het hoofd buigen voor Tadej Pogacar. Die ging met de zege én het geel lopen.

Dat geel veroverde de Sloveen dankzij de volle pot bonificatieseconden die de overwinning met zich meebracht. Grootste slachtoffer van die seconden? Neilson Powless.

De Amerikaan van EF kon het geel al ruiken, maar strandde dankzij de ritzege van Pogacar op 4 luttele seconden.

Matthews die dag op 1 en Pogacar op 2, het had Powless aan het geel kunnen helpen.

EF-ploegbaas Vaughters was achteraf duidelijk voor wie hij had gesupporterd.