LIVESTREAM: Kijk naar de werelduurrecordpogingen van Griet Hoet en Ewoud Vromant

Om 12 uur is het aan Ewoud Vromant: "Veel zin in"

Ewoud Vromant (rechterbovenbeenamputatie) valt het werelduurrecord aan in de MC2-klasse. “Ik ben net op tijd goed in vorm geraakt en heb er veel zin in", vertelt Vromant.



"Het werelduurrecord is mythisch: vroeger keek ik als kind op naar renners die dat aanvielen, nu mag ik het zelf doen. Ik wil koste wat het kost dat record scherper stellen, en leg mezelf de grens van minstens 45 kilometer op."

Voor Griet Hoet (slechtziend) en haar trouwe pilote Anneleen Monsieur moet dit een van de hoogtepunten in hun laatste seizoen worden. "We zijn er klaar voor", klinkt het vastberaden bij Hoet.



"We voelen gezonde spanning, want de trainingen verliepen goed en we hebben er hard voor gewerkt. Voor de ogen van enkele vrienden en familie, en hopelijk veel kijkers via de livestream, willen echt knallen."



Normaal gezien zou ook Diederick Schelfhout (MC3) van de partij zijn, maar hij kon niet afreizen door een coronabesmetting. "Jammer, want ik was er heel graag bij geweest. Ik ga nu thuis supporteren voor de anderen en ik hoop dat ze de records breken", zegt Schelfhout.

Griet Hoet en pilote Anneleen Monsieur gaan om 10 uur van start, Ewoud Vromant begint eraan om 12 uur. Hun recordpogingen zijn hier met livestream te volgen.