LIVEBLOG Red Flames: Jody Vangheluwe en Laura De Neve ontbreken op de training

clock 14:02

14 uur 02. Vangheluwe en De Neve blijven binnen. De Red Flames hebben zaterdag een eerste training afgewerkt op het oefencomplex van Wigan Athletic in aanloop naar hun laatste groepsmatch op het EK tegen Italië. Jody Vangheluwe en Laura De Neve bleven achter in het hotel, waardoor slechts 21 speelsters op het veld verschenen. Rechtsachter Vangheluwe werd donderdag in het duel tegen Frankrijk bij de rust gewisseld met pijn aan de knie. Centrale verdedigster De Neve maakte na 70 minuten plaats voor Amber Tysiak. Die kreeg in de slotfase nog rood. Beide speelsters volgen een individueel programma. Het is afwachten of het duo fit geraakt voor de clash met Italië, maandagavond in Manchester. De Red Flames kregen zaterdagochtend overigens bezoek van Roberto Martinez. De Spanjaard is niet enkel bondscoach van de Rode Duivels, maar ook technisch directeur van de Belgische voetbalbond. Martinez woonde zaterdag de training bij. Zaterdagavond staat in het Macdonald Kilhey Court, de thuishaven van de selectie tijdens het toernooi, een persmoment op het programma met Tine De Caigny, Féli Delacauw en Laura Deloose. .