Lijfwacht Wout van Aert: "Neen, ik heb de gele trui niet gered"

Jumbo-Visma moest extra wakker zijn. Meteen na de start in Saint-Etienne verraste Tadej Pogacar vriend en vijand met een oorlogsverklaring.

Wout van Aert was bij de pinken en neutraliseerde het gevaar, gele trui Jonas Vingegaard was na een klein dutje ook op de afspraak.

"Ik had wel verwacht dat de finale zwaar zou zijn, maar niet dat de start zo lastig zou zijn", vertelde de groene trui in Mende.

"Er was veel interesse voor de vlucht met af en toe een bedreiging voor het klassement. Volgens mij reageerde Pogacar veeleer dan zelf aan te vallen omdat er zoveel renners ontsnapt waren."

"Of er bij ons paniek was? Neen, niet echt. Er zat nog een man of 50 in het peloton en wij waren met z'n vijven goed vertegenwoordigd."

In de finale leverde Van Aert nog een inspanning om vluchter Louis Meintjes niet al te dicht te laten komen.

"Neen, ik heb het geel niet gered", besloot Van Aert, die morgen een kanshebber is in Carcassonne. "Ritwinst? Ik hoop het."