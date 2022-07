3 Belgische ploegen staan nog met lege handen: "En toch hebben we de beste renners opgesteld"

Lotto-Soudal: "We hebben niet de breedte van Ineos"

"De juiste ploeg is hier. We hebben de beste renners opgesteld. We hebben niet de breedte van Ineos. We moeten realistisch zijn. We maken er het beste van en het kan nog altijd."

"Of dat te maken heeft met de afwezigheid van een lead-out? Als iedereen top was geweest... Je stelt de beste renners op en dat hebben we gedaan."

Ploegleider Marc Wauters: "Het is inderdaad nog niet goed geweest. We wilden winnen in Denemarken, maar dat is niet gelukt."

Intermarché-Wanty-Gobert: "2 keer 2e in de belangrijkste ritten"

"Hij voelt zich zeer goed bij ons. Hij voelt zich geaccepteerd en we praten veel met hem. In zijn eerste jaar wist ik niet of hij een Waal, Fransman of Engelsman was. Nu spreekt hij van a tot z. Dat is een goed teken."

"Er komt nog een zeer zware week. We hopen en we zien wel wat er gebeurt. Meintjes staat er ook nog goed voor in het klassement."

Ploegleider Hilaire Van der Schueren: "Ik vind het een zeer goeie Ronde voor ons. In de 2 belangrijkste ritten zijn we 2 keer 2e geëindigd. In Roubaix hadden we moeten winnen met Taco van der Hoorn, op Alpe d'Huez was Tom Pidcock beter dan Louis Meintjes."

Alpecin-Deceuninck: "De puzzelstukken zijn nog niet samengevallen"

Ploegleider Christoph Roodhooft: "We hebben niet gewonnen, maar we kunnen niet ontevreden zijn."

"We hebben onze portie pech gehad: Mathieu van der Poel was niet in goeie doen en er zijn nog maar 2 sprints geweest, wat bijzonder weinig is. We hebben niet gewonnen, maar we hebben wel geprobeerd om mee te doen."

"Ik vind dat de sfeer binnen onze ploeg hetzelfde is als vorig jaar. Dat was anders met geel en 2 snelle ritzeges, maar er is tegelijk niet veel anders. Op dit niveau moet alles bij elkaar komen. De puzzelstukken zijn nog niet samengevallen. Dat is het gewoon."

"Of we al lessen hebben getrokken over Van der Poel? Hij probeert te ontspannen. Er zijn enkele theorieën. De Roubaix-rit had een kantelmoment kunnen zijn. Hij is gezond, maar het liep gewoon niet. Dat is het enige zinnige wat je kan zeggen."