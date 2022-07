"Geen paniek" bij Jumbo-Visma, gele trui: "Hopelijk was het ook voor Pogacar zwaar"

Als Jumbo-Visma tussen Saint-Etienne en Mende een les geleerd heeft, dan is het wel dat Tadej Pogacar zich niet zomaar neerlegt bij de suprematie van Jonas Vingegaard. Hoe reageerden de gele trui en zijn ploegleider op de Sloveense aanvallen in het begin en in de finale?

"Het was toch even pittig op die laatste beklimming", opende Jonas Vingegaard zijn uitleg in Mende. Daar probeerde Tadej Pogacar hem te dumpen, alweer zonder resultaat. "Pogacar reed een stevig tempo. Hopelijk was het voor hem ook zwaar. Gelukkig kon ik in zijn wiel blijven." Jumbo-Visma controleerde na een moeilijke fase in het begin de koers. Ook Primoz Roglic cijferde zich weg. "Het betekent veel voor mij dat Primoz zichzelf opofferde. Net zoals het hele team was hij vandaag ook sterk. Zeker op de beklimming." "Het was ook leuk om de Deense fans aan de finish te zien. Ik heb het gevoel dat er veel Denen aan de kant van de weg staan. Het is geweldig om een Deense renner te zijn."

Ploegleider Frans Maassen: "Neen, geen paniek"

"Een dol begin hadden we verwacht, maar niet zozeer een aanval van Tadej Pogacar", analyseerde ploegleider Frans Maassen. "Alle ploegen waren erg gemotiveerd voor de vroege vlucht en dan weet je dat het een harde koers wordt. Het was niet simpel om alles onder controle te houden." Was er paniek bij de erg snelle dubbele pijl van Pogacar? "Neen. We hadden 5 man vooraan en iedereen moest vol aan de bak. Tiesj (Benoot) ging even over de rekker, maar al bij al hadden we het onder controle." "Het was geen gemakkelijke dag", zei de ploegleider nog. In de finale probeerde Tadej Pogacar het nog eens, weer tevergeefs. "Ze gingen voluit, de ene deed niet onder voor de andere. Het was mooi om te zien, jonge gasten die elkaar bestoken. Wij moeten tevreden zijn over deze dag."

Tiesj Benoot: "Ik was niet klaar voor de aanval van Tadej Pogacar"