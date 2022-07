Red Flames recupereren van Franse clash met familiebezoek

clock 12:46

12 uur 46. Flames recupereren met familiebezoek. De dag na het tweede groepsduel tegen Frankrijk staat in het teken van de recuperatie. De Flames mogen ook opnieuw familie verwachten. België verloor gisteravond in Rotherham met 2-1 van topland Frankrijk. Daarna stapte de selectie de bus op voor een reis van zo'n 130 km naar het basiskamp in Wigan, waar de speelsters ver na middernacht hun bed opzochten in het Macdonald Kilhey Court Hotel. Vandaag doen de Flames het rustig aan. Voor de lunch 's middags staan hersteloefeningen, verzorging en massages op het programma. Daarna wordt er gerust en is het voor de speelsters uitkijken naar familiebezoek. Dat was ook al zo maandag na de openingsmatch tegen IJsland (1-1). Een training is niet voorzien. Morgen trekken de Flames opnieuw richting het oefencomplex van Wigan Athletic. Daar staat om 12.30 uur een eerste training geprogrammeerd in aanloop naar de laatste groepswedstrijd tegen Italië, maandagavond om 21 uur in Manchester. .