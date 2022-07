Primoz Roglic grapt zelf al bij Alberto Contador: "Voorbereiding op de Vuelta"

Primoz Roglic en de Tour, het moet stilaan een haat-liefdeverhouding zijn.

De Sloveense kopman van Jumbo-Visma jaagt al enkele jaren op het geel in Parijs, maar zal er ook dit jaar weer naast grijpen.

In 2019, 2020 en 2021 liet Roglic zijn hoofd niet hangen. Het najaar vulde hij 3 keer op een rij in met eindwinst in de Vuelta.

Gaat hij straks voor 4 op een rij?

Alberto Contador, op de motor voor Eurosport in de Tour, gaf hem alvast wat goeie raad. "Probeer te herstellen, stap per stap", zei de Spaanse wielerlegende.



Roglic toonde zijn gevoel voor humor en vulde de running gag zelf aan. "Dat probeer ik. Als voorbereiding op de Vuelta, hé", knipoogde de Sloveen tijdens de koers.