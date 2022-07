Noor Vidts kijkt met vertrouwen naar zevenkamp: "Heb heel veel getraind en voel me goed"

Noor Vidts kijkt met vertrouwen naar het WK. "Ik heb de jetlag goed verwerkt en heb een goed trainingskamp in California achter de rug. Het was goed om op voorhand te komen, om die 9 uur tijdsverschil te overbruggen", vertelt Vidts.

"Ik voel me goed. We hebben heel veel getraind. Nu heb ik eindelijk een beetje afgebouwd naar dit kampioenschap. Bij sommige nummers is het nog een beetje zoeken, omdat we niet zoveel wedstrijdritme hebben opgedaan. Maar we zien wel."



Ter plaatste trappelen heeft Noor Vidts de laatste jaren niet gedaan. In tegendeel. Ze heeft enorme stappen vooruit gezet. Ook bij onze noorderburen zijn ze niet langer blind voor de vooruitgang van Vidts.