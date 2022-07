De kunst van het dalen: "Crossers schatten veel sneller bochten in, daar maken ze het verschil mee"

"Met 90 km/u groette Van Aert de mannen van Café Welkom"

Bij Wout van Aert ziet het er ook altijd heel gemakkelijk uit tijdens een afdaling. Hij nam de groep op sleeptouw in de afdaling. "Hij zit als een blok op zijn fiets", vertelt Karl Vannieuwkerke. "Met 90 kilometer per uur groette hij de mannen van Café Welkom uit Noorderwijk en zei: "Yoew, de mannen"."



Het is natuurlijk een gave die de crossers bezitten en een pluspunt in een grote ronde. "30 jaar geleden werd het minder gedaan", vertelt Vanmarcke.





"Nu is de afdaling een belangrijk stuk geworden in de koers, waar we ook op alert gemaakt worden. We moeten vooraan zitten, want het kan op bepaalde stukken scheuren in het peloton, zoals eergisteren gebeurde", besluit Vanmarcke.