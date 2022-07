Amaury Capiot na coronageval in ploeg: "Test van zondag? Ik stelde me er ook vragen bij"

Arkéa-Samsic liet vanochtend weten dat Warren Barguil niet meer op zijn fiets stapt. De Fransman stak woensdag nog zijn hand uit naar ritwinst op de Col du Granon, maar het coronavirus noopt hem tot een opgave.

"Het was niet fijn om met dat nieuws wakker te worden", vertelde ploegmakker Amaury Capiot vanmiddag bij de start.

"Warren had echter symptomen. Met hoge koorts was het niet verantwoord om nog te starten."

"Wij houden ons aan de regels, maar het leeft een beetje in het peloton. Hopelijk blijft het enkel bij Warren. Ik voel me zelf nog goed."

Intussen wekt de testronde van organisator ASO van vorige zondag steeds meer argwaan op. De verrassing was groot toen bleek dat bij niemand het licht op rood was gesprongen.

Gisteren stuurde de Vereniging van Sport- en Keuringsartsen (SKA) nog een vernietigend persbericht de wereld in. "Als ASO meldt dat er geen positieve gevallen zijn, dan moet dat met een zak zout genomen worden", klonk het.

"Ik stelde me er ook vragen bij", is Amaury Capiot eerlijk. "Als je 200 mensen test en niemand is positief, dan zijn er vraagtekens. We zullen zien wat het volgende week zal zijn."

Het peloton wordt zondag weer getest in Carcassonne.