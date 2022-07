Tom Pidcock wil graag de Tour winnen: "Ik ben al hongerig voor volgend jaar"

Dat Tom Pidcock een supertalent is, was eigenlijk al bekend. De 22-jarige Brit is olympisch kampioen mountainbiken, wereldkampioen veldrijden en hij won al de Brabantse Pijl.

Dat Pidcock nu ook een Tour-etappe wint op Alpe d'Huez, bevestigt alleen maar zijn grenzeloze talent.

Maarten Vangramberen ging gisterenavond op bezoek bij de winnaar van de dag en blikte nog eens terug op de etappe.

"Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt", genoot Pidcock nog volop na. "Alpe d'Huez is echt iconisch. Ik heb nog steeds oorsuizingen van het geluid van de fans. Ik denk dat ik straks moeilijk in slaap zal vallen!"

Pidcock begon zijn onderneming aan het begin van de afdaling van de Galibier, de eerste van 3 cols buiten categorie. Met een snelheid die soms over de 100 km/u ging, stortte de Brit zich naar de vallei.

"Of ik veel risico's nam in de afdaling? Ik vond het eerder een goede afdaling. Op televisie ziet het er in elk geval sneller uit dan hoe het aanvoelt op de fiets."