Tom Pidcock na meesterlijke zege op Alpe d'Huez: "Niet slecht, hé!"

"Ik heb in de rit gisteren veel tijd verloren waardoor ik vandaag de vrijheid kreeg om mee te gaan met de vlucht. Op de beklimming van de Galibier was het misschien niet gelukt om weg te glippen, maar dankzij mijn afdaling lukte het toch."

"Dit maakt mijn Tour helemaal compleet. Het maakt me zelfs niet uit of ik er de volgende ritten word afgereden!"

Olympisch kampioen mountainbiken, wereldkampioen veldrijden en... op zijn 22e jongste ritwinnaar ooit op Alpe d'Huez. Het is opnieuw een geweldige overwinning in de nog prille carrière van Tom Pidcock.

Vandaag is een unieke ervaring die je enkel op Alpe d'Huez in de Tour kan meemaken.

"Het was trouwens leuk om met Chris Froome in de vlucht te zitten. Hij is een echte legende. Misschien is hij niet meer zo snel als hij vroeger was, maar het is en blijft nog steeds Chris Froome."



"Dit was echt een van de beste momenten uit mijn wielercarrière. Het gevoel dat je krijgt als je moet slalommen doorheen vuisten, vlaggen en wie weet wat nog allemaal... dat is echt een unieke ervaring die je enkel op Alpe d'Huez in de Tour kan meemaken", besluit de jonge Brit.