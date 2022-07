STVV-voorzitter is ambitieus: "De lat ligt waar we vorig jaar geëindigd zijn (9e)"

Gisteren speelde STVV een oefenmatch tegen Seraing (0-2-nederlaag) en de grote afwezige was Christian Brüls. Hij is niet tevreden met de contractbesprekingen en kwam niet opdagen voor de wedstrijd.

"We hebben hem een contractverlenging aangeboden maar hij was er niet dadelijk tevreden mee. Hij vraagt, en dat is zijn goed recht, boter bij de vis. We blijven met hem spreken want het is een speler die we niet graag willen verliezen en bij ons willen houden."

"Hij is een belangrijke troef voor ons. Hij brengt heel wat creativiteit en heel wat voetbal. We hopen dat we snel terug aan tafel kunnen gaan zitten", legt Meekers uit.