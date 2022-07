Lorena Wiebes knalt met overmacht weg van de tegenstand in massasprint Baloise Ladies Tour

"Alles verliep vandaag volgens plan", zegt een stralende Lorena Wiebes. "Het was niet erg dat een paar meiden wegreden. Bij de eerste tussensprint lagen er nog 2 bonificatieseconden voor het oprapen."

De Nederlandse bedankt ook haar ploeg DSM, die de wedstrijd controleerde: "Daarna controleerden we en maakten we ons op voor de sprint. Ze trokken me heel goed aan!"