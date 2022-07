Jumbo-Visma gaat van jager naar prooi: "Er zal nu op ons gejaagd worden, we zijn er nog lang niet"

Jumbo-Visma reed gisteren de perfect rit: de geel-zwarte brigade slaagde erin om Tadej Pogacar te isoleren, om hem vervolgens af te maken richting de top van de Col du Granon.

"We hebben toch een glaasje champagne gedronken en de sfeer was opperbest", zei Merijn Zeeman voor de start van de 12e etappe glunderend.

"Er zitten maanden van voorbereiding in een wedstrijd als deze, zeker met een tegenstander als Pogacar. Soms lukt het om zo'n renner op achterstand te krijgen, soms niet. We zijn dus niet over één nacht ijs gegaan."

Het hele plan werd perfect uitgevoerd, maar Pogacar brak in eerste instantie niet. "Het kon zijn dat hij gisteren wel nog had overleefd, maar dat dan de dagen erna mogelijkheden zouden ontstaan door de vermoeidheid. Dat is allemaal erg moeilijk te voorspellen."

"We konden natuurlijk ook niet weten dat het nu zo zou zijn. We hebben uiteraard gezocht naar zijn zwakkere punten. Gelukkig is het gisteren gelukt."