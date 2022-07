Jonas Vingegaard overleeft Alpe d'Huez met glans: "Supporters gedroegen zich beter dan gedacht"

Tadej Pogacar probeerde op Alpe d'Huez tot twee keer toe om leider Jonas Vingegaard in verlegenheid te brengen, maar de Deen kraakte niet. Hoe was zijn eerste dag in de gele trui? "Het was net als gisteren een heel zware rit", zei hij in het flashinterview.

"Het was ook heel warm in de vallei. Tadej viel me zoals verwacht enkele keren aan, maar gelukkig kon ik hem elke keer volgen en daar ben ik blij mee."

Vingegaard was zelf niet van plan om aan te vallen. "Na gisteren had ik vandaag niet de beste benen. Ik voelde me zeker niet slecht, maar iedereen was zo hard aan het afzien en ik dacht er niet aan om verder te proberen uitlopen."

Alpe d'Huez was een echt gekkenhuis. Hoe heeft Vingegaard dat ervaren? "Het was geweldig en om eerlijk te zijn: de supporters gedroegen zich beter dan ik had verwacht. Ik heb Alpe d'Huez al vaker gezien op TV en dan was er bijna geen plaats om te fietsen. Vandaag viel het wel mee. Iedereen supporterde op een goede manier."

Vingegaard verlaat de Alpen met een bonus van 2'22" op eerste achtervolger Tadej Pogacar.