In deze scenario's plaatsen de Red Flames zich op de slotspeeldag voor de kwartfinale

Zelf knallen tegen Italië én hopen dat Frankrijk nog eens doorduwt.

Dat is kort samengevat het ideale script voor de Red Flames maandag. Want ondanks de 1 op 6 staan de sterren niet bepaald ongunstig met het oog op een kwartfinale. Frankrijk is sowieso groepswinnaar, maar de tweede plek ligt voor het grijpen.

Wat zijn de twee scenario's waarin de Flames zich nog kunnen plaatsen?