Geraint Thomas (4e) verwacht opnieuw grote verschillen: "We gaan Alpe d'Huez omhoog vliegen"

Thomas, winnaar van de Tour in 2018, werd gisteren vierde op de Granon en is voorlopig ook 4e in de tussenstand. Het kopmanschap bij Ineos lijkt dus een uitgemaakte zaak, want Adam Yates volgt op bijna een minuut van zijn ploegmaat.

Wat verwacht de laatste winnaar van Alpe d'Huez vandaag? "Ik denk dat het er vandaag misschien iets gecontroleerder aantoe zal gaan, een beetje zoals in de Sky-dagen. Maar in deze Tour heb ik al alles gezien, dus ik ga geen voorspellingen doen."

"We gaan hoe dan ook Alpe d'Huez heel snel omhoog vliegen, boven zullen de verschillen weer groot zijn."

Gisteren zat Thomas op de eerste rij om het steekspel tussen Jumbo-Visma en Tadej Pogacar te volgen. "Het was echt gek. Op een bepaald moment deden we echt sprintjes van zo'n 30 seconden. Ik heb gewoon geprobeerd om te volgen als toeschouwer. Het was een gekke dag."

"Ik zie Pogacar vandaag wachten tot Alpe d'Huez, maar met hem weet je nooit. Ik vond het leuk om de rit van gisteren op die manier mee te maken, het is niet echt iets dat we gewoon zijn in de Tour."

"Jumbo heeft hier het sterkste team, dat werd gisteren duidelijk. Ze zullen controleren, maar nogmaals: tegenwoordig is niets zeker. We zijn klaar voor alle scenario's."