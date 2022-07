De top van Alpe d'Huez is niet het plafond voor virtuoos Pidcock: "Voor Tom ligt geen lat te hoog"

"Voor mij is al een paar keer gebleken dat hij enorm goed om kan met tegenslag en dat hij enorm veel vertrouwen heeft in mij", meent de trainer. "We worstelden ons samen door het voorjaar."

Mix van ontwikkeling en plezier

"Het moeilijke was meeglippen in de ontsnapping. Eens hij daar zat, wist ik dat hij tot grootse dingen in staat was", zegt Kurt Bogaerts. "Hoe het dan aanpakte, doet me heel veel plezier."

Een grote ronde winnen is niet evident, maar we sluiten niets uit.

Met zijn grootste zege in het wegwielrennen op zak, rijst de vraag waar het plafond ligt van Tom Pidcock. Moet hij zich niet meer gaan focussen op de weg om daar zijn carrière uit te bouwen?

"Iedereen onderschat dat een beetje, maar ook in het mountainbike en veldrijden is de tegenstand van Tom enorm groot. Hij haalt er ook enorm veel plezier uit. We proberen zijn planning zo in balans te houden."

"Hij is nog maar 22 en werkt al enorm hard om zijn grenzen te verleggen", weet Bogaerts uit eigen ervaring. "De overige disciplines helpen hem daarbij en zijn meteen ook een uitlaatklep om zich te amuseren."



Wat Pidcock op zijn leeftijd doet, is bijzonder. Al kan het volgens zijn trainer altijd beter. "Voor Tom ligt geen lat te hoog. Door het type renner dat hij is, wordt er veel mogelijk. Een grote ronde winnen is niet evident, maar we sluiten niets uit. We bekijken het nu stap voor stap en dan zien we wel waar het eindigt."