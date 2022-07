"Coronatesten in de Tour zijn organisatie als ASO onwaardig, gelukkig nemen ploegartsen wel hun verantwoordelijkheid"

"Wisser niet diep genoeg"

Op de rustdag in Frankrijk werd bij alle renners een coronatest afgenomen. Niemand testte positief, maar achteraf doken toch een paar positieve gevallen op. Zo moesten Luke Durbridge (BikeExchange) en George Bennett (UAE) alsnog met corona naar huis.

De Vereniging van Sport- en Keuringsartsen (SKA) heeft zijn oor te luisteren gelegd bij verschillende teams die deelnemen aan de Tour en blijkbaar gebeuren de coronatesten niet op de juiste manier.

"We vernemen van diverse ploegen, ploegartsen én renners dat de coronatesten van ASO niet volgens een strak protocol verlopen en dat de wisser vaak niet diep genoeg in de neus wordt gestoken. Als ASO meldt dat er geen positieve gevallen zijn, dan moet dat met een zak zout genomen worden", lezen we in een persbericht van SKA.

"Gelukkig zijn er heel wat ploegartsen die hun verantwoordelijkheid opnemen en de tests overdoen, dikwijls op vraag van renners die ook weinig vertrouwen hebben in de aanpak van ASO."