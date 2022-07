Wout van Aert en Mathieu van der Poel springen met 2 weg vanaf km 0: "Wat een kerels zijn dat!"

De rit naar de Col du Granon is in principe geen spek voor de bek van Wout van Aert en Mathieu van der Poel, maar dat wil niet zeggen dat de twee onlosmakelijke rivalen/vrienden niet oorlog willen maken. Zodra Tourbaas Prudhomme met zijn vlag had gezwaaid, schoten de twee synchroon weg, ongetwijfeld na een akkoordje.