Wat een kanjer! Bashir Abdi is net als op de Spelen 3e op de WK-marathon

"Helaas, weer brons", was de eerste reactie van Abdi na zijn straffe marathon. "Ik was gekomen voor meer. Maar na een mindere start, ben ik toch heel tevreden. Ik had toch graag een andere kleur gehad, maar het was een rare wedstrijd met veel frustratie aan de drankenstand."

"Ik schrijf weer wat geschiedenis en daar ben ik enorm blij mee. Maar ik weet echt niet wat er mis liep bij het aangeven van water. Dat was echt frustrerend."

Zat er meer in? "Dat denk ik wel, maar op het moment dat de winnaar weg liep was er plots heel veel wind. Tola is heel snel en ook Geremew loopt 2u02' en is dus nog altijd sneller dan ik."

"Ik ben iemand die op het einde graag versnelt, maar dat was moeilijk door de wind. Ik had daardoor wat twijfels. Maar nu wil ik nog het EK winnen en dan is mijn collectie volledig."