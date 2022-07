Thomas Pieters klopt op de deur van de top 10 op The Open

The Open in Saint-Andrews

Sterke Pieters is 13e, Detry zakt wat weg. Met een tweede opeenvolgende ronde van 67 slagen is Thomas Pieters naar een gedeelde dertiende plaats geklommen in Schotland. Na 6 birdies en 1 eagle stond hij even in de top 10, maar hij moest uiteindelijk nog een paar plaatsjes toegeven. Thomas Detry, die dag twee afsloot op de achttiende plaats, moest genoegen nemen met een ronde van 74 slagen. Hij verliest daardoor exact 30 plaatsen en is nu 48e. De leidersplaats is voorlopig voor het duo Hovland/McIlroy met -16.



Sterke remonte van Thomas Pieters. Thomas Pieters, die na een openingsronde van 75 slagen op een gedeelde 119e plaats stond, zette een zeer sterke remonte neer. Zo leverde de nummer 34 van de wereld een scorekaart af waarop zes birdies en een bogey stonden, goed voor een ronde van 67 slagen. Pieters maakte meteen 73 plaatsen winst waarmee hij dag twee afsloot op een gedeelde 46e plaats. De Amerikaan Collin Morikawa, die zich vorig jaar de beste toonde, redde het na een tweede ronde van 73 slagen niet. Drievoudig winnaar Tiger Woods mocht na een tweede ronde van 75 slagen ook de koffers pakken.

Thomas Detry duikt in de top 20. Met een tweede ronde van 69 slagen is Thomas Detry na dag twee van de 27e naar de 18e plaats geklommen op het Open Championship golf. De 29-jarige Brusselaar lukte op de tweede hole een birdie, maar moest even later een dubbele bogey incasseren nadat de bal op een moeilijke plaats in de bunker was beland. Detry trok de scheve situatie recht met birdies op de holes zes en zeven. Na een bogey op de par-3 elfde hole sloot hij zijn ronde af met drie birdies op de laatste vier holes. Met zijn totaalscore van 139 slagen, vijf onder par, telt hij acht slagen meer dan de Australiër Cameron Smith, die met een ronde van 64 slagen de beste score van de dag neerzette. In de tussenstand doet de regerende Players Championship-kampioen twee slagen beter dan de Amerikaan Cameron Young.

Detry nestelt zich op 27e plaats. Met een openingsronde van 70 slagen heeft Thomas Detry zich donderdag op een gedeelde 27e plaats genesteld na dag één op het Open Championship golf. De 29-jarige Brusselaar, die vorige week 10e werd in de sterk bezette Scottish Open, putte op zijn eerste 9 holes 3 birdies weg waartegen hij ook twee bogeys op zijn kaart moest schrijven. Na een bogey op de elfde hole lukte Detry nog twee birdies wat resulteerde in een ronde van 70 slagen, twee onder par. In de tussenstand telt hij 6 slagen meer dan de Amerikaan Cameron Young die alleen de leiding waarneemt. De 25-jarige Young, die op het PGA Championship derde werd, telt 2 slagen voorsprong op de Noord-Ier Rory McIlroy, een van de favorieten voor de eindoverwinning. Thomas Pieters kende een moeilijke eerste dag. Met zijn ronde van 75 slagen sloot hij dag één af op een gedeelde 119e plaats. Drievoudig kampioen Tiger Woods kwam na een eerste ronde van 78 slagen niet verder dan een 146e plaats.

