Thomas Detry duikt top 20 in op The Open, sterke remonte van Thomas Pieters

23 uur 35. Thomas Detry duikt in de top 20. Met een tweede ronde van 69 slagen is Thomas Detry na dag twee van de 27e naar de 18e plaats geklommen op het Open Championship golf. De 29-jarige Brusselaar lukte op de tweede hole een birdie, maar moest even later een dubbele bogey incasseren nadat de bal op een moeilijke plaats in de bunker was beland. Detry trok de scheve situatie recht met birdies op de holes zes en zeven. Na een bogey op de par-3 elfde hole sloot hij zijn ronde af met drie birdies op de laatste vier holes. Met zijn totaalscore van 139 slagen, vijf onder par, telt hij acht slagen meer dan de Australiër Cameron Smith, die met een ronde van 64 slagen de beste score van de dag neerzette. In de tussenstand doet de regerende Players Championship-kampioen twee slagen beter dan de Amerikaan Cameron Young. .