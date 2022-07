Thierry Neuville opent in Estland met vierde plaats in superspecial

Met zes rijders binnen de seconde is de toon gezet in Estland. De superspecial was uitgetekend in een park op een boogscheut van de assistentiezone in Tartu. Breen zorgde voor de verrassing door de snelste tijd te rijden. De 1,6 km lange rit was niet meer dan een opwarmertje voor de rest van de rally.

21 uur 06. Neuville is vierde in superspecial. Craig Breen heeft donderdagavond de 1,6 km lange superspecial van de Rally van Estland gewonnen en is meteen de eerste leider. Tijdens de openingsrit was hij een tiende van een seconde sneller dan WK-leider Kalle Rovanperä. Thierry Neuville reed de vierde tijd en volgt op drie tienden van Breen. Met zes rijders binnen de seconde is de toon gezet in Estland. De superspecial was uitgetekend in een park op een boogscheut van de assistentiezone in Tartu. Breen zorgde voor de verrassing door de snelste tijd te rijden. De 1,6 km lange rit was niet meer dan een opwarmertje voor de rest van de rally. .

13 uur 26. Neuville zet snelste tijd neer in shakedown. Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe zetten met hun Hyundai de snelste tijd neer in de shakedown, over 6,23 km in Abissaare. De 2 waren 4 tienden sneller dan de Toyota van WK-leider Kalle Rovanperä. Thuisrijder Ott Tänak had de derde tijd. In de vooravond is er de ceremoniële start gevolgd door een korte chronorit. "Ik lieg niet als ik zeg dat dit niet mijn favoriete wedstrijd is", begon Thierry Neuville zijn analyse. "Zowel deze rally, als die van Finland wordt erg moeilijk voor ons. Maar we gaan ons best doen." "Het was geen gemakkelijke start met de regen. We gaan nu de afstelling verfijnen, zodat we met het nodige vertrouwen aan de start kunnen komen." Met 65 punten achterstand op WK-leider Rovanperä kan de Belg een goed resultaat gebruiken. Dit jaar won hij nog geen enkele rally en kende hij ook nog geen enkele rally zonder technische problemen. .