Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma): "Geweldig als plan van de ploeg perfect wordt uitgevoerd"

"Het was een enorm zware etappe die we vooraf al hadden aangestipt met de ploeg. We wilden Jonas (Vingegaard) voorbij Pogacar krijgen en dat is dankzij ons aanvallend werk vandaag gelukt", vertelde een tevreden Kruijswijk.

"We moesten vandaag de koers hardmaken en daar hebben wij natuurlijk de ploeg voor. Met Van Aert, Laporte, Tiesj,... hebben we vandaag iedereen in de strijd gegooid. We wisten natuurlijk dat deze laatste beklimming perfect was voor Vingegaard en het was geweldig om onderweg via de radio te horen dat hij het kon afmaken."