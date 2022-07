Referee Department gaat seizoen in met 3 focuspunten: "VAR mag geen vriend zijn van de ref"

Een licht gewijzigd Referee Departement

Bertand Layec, in de hoedanigheid als technisch directeur en Stephanie Forde als operationeel manager spraken de verzamelde pers toe. Het licht gewijzigde Referee Department wordt vervolledigd met ex-scheidsrechters Christof Dierick, die VAR-coördinator wordt en Frank De Bleeckere die het hoofd wordt van het "referee development." "In een tijd van nood aan meer scheidsrechters, zal Frank ervoor zorgen dat de rekrutering en de doorstroming van jonge, talentvolle scheidsrechters vlot verloopt. Want de kwaliteit moeten we wel blijven aanhouden, natuurlijk", verduidelijkt Stephanie Forde.

Eerste focuspunt: communicatie

Zij stelde het eerste deel van de perspresentatie over de nieuwe richtlijnen voor die de scheidsrechters eerder deze ook hebben gekregen. Naast verbeterpunten voor de VAR, wordt de focus gelegd op een nieuw communicatieplan met als kernwoord: transparantie. "Om de arbitrage dichter te kunnen brengen bij het brede publiek."

"Door een transparantere communicatie willen we de arbitrage dichter brengen bij het brede publiek." Stephanie Forde

Forde: "Dat wil niet zeggen dat scheidsrechters meteen na de wedstrijd zullen communiceren, zoals dat in Nederland het geval is. Maar in de week na de wedstrijd zullen meer sleutelbeslissingen van elke wedstrijd op de website toegelicht worden. Het kan dat scheidsrechters ook dan beschikbaar zullen zijn voor uitleg."

Tweede focuspunt: consequentie

Bertrand Layec behandelde het deel over de nieuwe, maar weinig gewijzigde, richtlijnen. "We richten ons op de uniforme toepassing van het reglement, want dat is de sleutel tot het respect en begrip voor onze beslissingen. Daarom concentreren we ons vooral op het menselijke aspect, de perceptie en wederzijds respect."

"Hevig protest moet ingeperkt worden", benadrukte Layec. "Scheidsrechters moeten frustraties van spelers of trainers kunnen begrijpen, zolang het respectvol blijft. Een beslissing van de scheidsrechter of de VAR blijft dan ook een menselijke keuze en kan foutief zijn. Maar een respectloze tirade van een speler of staflid zal nog steeds, al dan niet, strenger bestraft worden."

Een respectloze tirade van een speler of staflid zal nog steeds, al dan niet, strenger bestraft worden. Bertrand Layec

Leermateriaal voor de scheidsrechters: een persoonlijkheid kweken, resoluut en vol vertrouwen beslissingen nemen en zich kunnen inleven in de geest van het spel. Er zal ook een extra oogje in het zeil gehouden worden bij fouten met armen en ellebogen.

Derde focuspunt: de VAR

Ook over de VAR was Layec duidelijk: "De VAR mag geen vriend zijn van de scheidsrechters op het veld. Het is niet makkelijk om als jonge VAR een gerenommeerde en ervaren scheidsrechter zoals Lardot, Visser of Boucaut te verbeteren. Door te werken aan het mentale willen we ook die drempel doen verkleinen."

De VAR mag geen vriend zijn van de scheidsrechters op het veld. Bertrand Layec

De taak van de VAR blijft beperkt tot het al dan niet "clear and obvious" beoordelen van gemaakte beslissingen: rode kaarten, fases waaruit doelpunten kunnen voortvloeien en strafschopfases. De VAR komt enkel tussen wanneer hij niet twijfelt en een duidelijk beeld heeft gekregen van de situatie.