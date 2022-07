Reconstructie van het "perfecte" masterplan van Jumbo-Visma: hoe het sterkste team Pogacar klein kreeg

Alle Jumbo-Visma renners waren het eens. Woensdag was dé dag om het geel aan te vallen. Dat zei ook Wout van Aert: "We waren klaar om er vandaag de beuk in te gooien."

Een plan dat eigenlijk duidelijk was. Aanvallen, aanvallen, aanvallen. Zelfs Tadej Pogacar heeft toch een breekpunt?

"Dit plan is al in Tignes (op de 1e rustdag van 4 juli, red) besproken met de ploeg", vertelt Tiesj Benoot aan Maarten Vangramberen in Vive le Vélo.



"Ook na de Dauphiné zijn we hier al met de ploeg komen verkennen. We wisten dat hier kansen lagen. Kansen die we wilden uitbuiten." Met de Télégraphe, de Galibier en de Granon waren er hindernissen genoeg.