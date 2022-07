Raheem Sterling zwaait Manchester City uit: "Wat een avontuur is het geweest"

"Wat een avontuur is het geweest", schrijft Raheem Sterling op zijn sociale media. "Ik ben in Manchester aangekomen als twintiger. Vandaag verlaat ik de stad als een man. Bedankt voor jullie eindeloze steun. Het is een eer geweest om het shirt van Manchester City te mogen dragen."

De 77-voudige Engelse international won met Manchester City onder meer 4 keer de landstitel. Het lukte de club niet de Champions League te winnen. Vorig seizoen verloor Manchester City de finale en dit jaar was de halve eindstrijd het eindstation.



Sterling, die voor City de kleuren van Liverpool verdedigde, lijkt nu op weg naar Chelsea, waar voor hem een contract klaarligt tot 2027.