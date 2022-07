Magnus Cort: "Vind die crocs maar niets, maar moet ze dragen van team"

Magnus Cort heeft sinds enkele jaren al een snor om U tegen te zeggen. Vangramberen vroeg hoe het kwam dat hij enkel een snor heeft, maar in eerste instantie een volle baard in gedachten had.

"Ik wou een baard, maar ik kon er geen laten groeien omdat ik te weinig baardhaar heb", zei de Deen hilarisch. "Ik ben al heel blij dat ik deze snor heb en ik hou ervan. Mijn vriendin vindt het ook niet erg", vertelde hij met een brede glimlach.



Waar hij niet zo blij mee is, zijn de paarse crocs die de 29-jarige smaakmaker bij elke publieke gelegenheid na de koers draagt.



"Om heel eerlijk te zijn vind ik die crocs maar niets, maar ze maken deel uit van het kledingpakket van de ploeg. Ik ben verplicht ze te dragen", getuigt Magnus Cort ietwat verontwaardigd.