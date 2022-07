LIVESTREAM: Pakt Bashir Abdi een medaille op de marathon?

clock 15:21 15 uur 21. Abdi heeft het parcours niet verkend. Hij vond dat niet nodig. . Marc Willems. Abdi heeft het parcours niet verkend. Hij vond dat niet nodig. Marc Willems

clock 15:20 15 uur 20. Bashir Abdi en zijn boezemvriend Abdi Nageeye bepalen meteen het tempo voorin. Er doen 63 lopers mee aan de marathon.

clock 15:18 15 uur 18. Zoek vandaag niet naar Koen Naert. Hij is er niet bij in de VS, hij verdedigt later deze zomer in München zijn Europese titel en zakte niet af naar het WK.

clock 15:17 15 uur 17. De omstandigheden zijn helemaal anders dan tijdens de olympische marathon in Sapporo. Marc Willems.

clock 15:17 15 uur 17. Start! Het startschot weerklinkt in Eugene. Abdi en co. zijn er aan begonnen!

clock 15:13 15 uur 13. Klaar voor de start! Met Bashir Abdi op de eerste rij staan alle lopers klaar voor hun marathon. Schenkt hij België een eerste medaille in de VS? Volg het hier op de voet.

clock 14:57 14 uur 57. Voor de vroege vogels. De marathon gaat van start om 06.15 uur in de ochtend. Het is dan nog lekker frisjes in Oregon, ideaal dus voor een toptijd.

clock 14:48 Ontdek het parcours van de marathon:. 14 uur 48. Ontdek het parcours van de marathon:

clock 11:56 11 uur 56. WK atletiek Bashir Abdi heeft een concurrent minder: Keniaan Lawrence Cherono is geschorst

clock 11:55 11 uur 55. Ik sta veel frisser aan de start dan vorig jaar op de Olympische Spelen en het weer ziet er heel goed uit. Ik denk dat het een heel snelle wedstrijd zal worden. Bashir Abdi.

clock 11:52 11 uur 52. Bashir Abdi: "Alles is naar wens verlopen". Bashir Abdi: "Alles is naar wens verlopen"

clock 11:50 11 uur 50. De Bock: "Ik heb er heel veel zin in". Dat Thomas De Bock aan de start komt van de marathon, is een half mirakel. De Bock testte in de aanloop naar het WK positief op het coronavirus en is pas ter elfder ure kunnen afzakken naar Eugene. "Het waren heel stressvolle dagen, ik dacht dat het niet meer ging lukken", vertelt De Bock. "Maar ik sta hier nu en ik ben klaar om de lopen. Ik heb er heel veel zin in."



"Het waren heel stressvolle dagen, ik dacht dat het niet meer ging lukken", vertelt De Bock. "Maar ik sta hier nu en ik ben klaar om de lopen. Ik heb er heel veel zin in."

clock 11:49 11 uur 49. Mijn lichaam is uitgerust en ik start met de ingesteldheid dat er niks aan de hand is, maar als ik echt een slecht gevoel heb, ga ik geen onnodige risico's nemen. Thomas De Bock.

clock 11:48 11 uur 48. Thomas De Bock: "Het waren stressvolle dagen". Thomas De Bock: "Het waren stressvolle dagen"