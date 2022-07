Gezien, Rode Duivels? Portugese stervoetballers moedigen vrouwelijke collega's aan

Portugal maakte het Nederland knap lastig in de tweede wedstrijd van vandaag in groep C. Dat zagen ook Joao Cancelo, Ruben Dias en Bernardo Silva vanuit de tribunes van het Leigh Sports Village Stadium, in de buurt van Manchester.

De drie stervoetballers van Manchester City moedigden hun landgenotes aan in het stadion en dat is ook Tessa Wullaert niet ontgaan.

De ster van de Red Flames wierp een lijntje uit richting de Rode Duivels. Zien we Kevin De Bruyne en co. binnenkort ook in de tribunes voor één van de wedstrijden van hun landgenotes?